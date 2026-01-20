Cateo en colonia Lázaro Cárdenas deja aseguramiento de equipo y objetos ilícitos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, realizaron la noche del lunes un cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Primero de Mayo, en la colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad.

Acciones de la autoridad

La acción se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial, durante la cual se localizaron cámaras de videovigilancia y diversos objetos relacionados con el consumo de sustancias ilícitas. Dichos artículos fueron asegurados por las autoridades como parte de la investigación en curso.

Detalles confirmados

Posteriormente, lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público del fuero común, instancia que dará seguimiento legal al caso conforme a la ley.

No se registraron personas detenidas durante el operativo, quedando el inmueble bajo resguardo de la autoridad correspondiente.