Alcalde Jacobo Rodríguez se deslinda de SIMAS y arremete contra Lorenzo Menera

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El alcalde Jacobo Rodríguez afirmó que se arrepiente de haber sumado a Lorenzo Menera a su campaña política y lanzó una serie de descalificaciones contra el actual gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), a quien acusó de incumplir con su responsabilidad administrativa y de mantener una estrategia de confrontación mediática.

“Me arrepiento de haber sumado a mi campaña a Lorenzo Menera”, expresó Rodríguez durante la conferencia matutina de este martes, en respuesta a los señalamientos del titular del Simas sobre presuntas obras incumplidas por el actual Gobierno municipal.

El edil sostuvo que cualquier promesa de campaña debe evaluarse al término de su administración y reprochó al funcionario del agua: “Cualquier promesa incumplida me tendrían que juzgar después de los tres años… que deje de llorar y que se ponga a trabajar”.

Rodríguez acusó además a Menera de utilizar recursos del organismo para promover su imagen personal, al señalar que se han pintado tanques con su nombre. “Si estás pintando tanques con tu nombre y haciendo campaña propia, entonces el recurso no va a utilizarse para mejorar el sistema”, reclamó.

El alcalde reiteró que no tiene control sobre el organismo operador del agua, al asegurar que las decisiones operativas, administrativas y financieras corresponden exclusivamente al gerente general del Simas. “El control operativo, administrativo y financiero del Simas lo tiene él… yo no tomo decisiones en Simas”, afirmó.

No obstante, reconoció que tampoco puede remover ni al gerente ni al Consejo del sistema debido a protecciones legales. “Él está amparado, el Consejo de Simas está amparado y por eso no lo podemos quitar”, explicó.

Rodríguez sostuvo que el organismo atraviesa por una crisis financiera severa y lo calificó como “un sistema que está quebrado financieramente”.

Finalmente, acusó a Menera de mantener una “campaña constante”, de despedir personal con experiencia y de carecer de capacidad de conciliación. “Es el arte de conciliar… no puedes seguir culpando a los demás”, dijo, antes de cerrar con un nuevo reproche directo: “Ya ponte a jalar, por favor, y deja de llorar a los medios.”