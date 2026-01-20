Denuncia Menera cobros "de favor" a grandes empresas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), Lorenzo Menera, denunció una serie de presuntas irregularidades en los cobros por conexiones de agua y drenaje que, afirmó, habrían buscado beneficiar a grandes intereses comerciales e industriales en la ciudad, entre ellos una tienda Oxxo, un fraccionamiento habitacional y una fábrica.

De acuerdo con Menera, uno de los casos más evidentes corresponde a un Oxxo ubicado en la colonia Año 2000, al que se pretendía otorgar una factibilidad por apenas ocho mil pesos, pese a que la obra requería abrir varios bulevares, un camellón central y realizar cerca de 40 metros de interconexión.

El funcionario sostuvo que trabajos de ese tipo deberían cobrarse en alrededor de 100 mil pesos, como ocurre con ciudadanos y pequeños comerciantes, y aseguró que la autorización del bajo costo se otorgó de manera irregular y sin su consentimiento.

"Un ciudadano común no puede abrir calles, bulevares y camellones por ocho mil pesos", reprochó, al subrayar que el establecimiento no será conectado a la red hasta que cubra el monto real correspondiente.

Menera expone que Oxxo recibió factibilidad de conexión por un monto irreal.

Menera añadió que prácticas similares fueron detectadas en un fraccionamiento de reciente creación, donde presuntamente se instalaron líneas de agua y drenaje sin contratos ni pagos previos, pese a tratarse de viviendas de alto valor económico. Asimismo, señaló que una fábrica habría recibido concesiones y prórrogas indebidas para evitar el pago de millones de pesos por interconexiones y materiales.

El gerente de Simas afirmó que estas prácticas responden a una dinámica histórica en la que grandes empresas reciben facilidades, mientras que a la población en general se le cobra de manera estricta cada peso.

El gerente de Simas señala que prácticas similares afectan a fraccionamientos y fábricas.

Además de los cobros irregulares, Menera abordó la situación financiera crítica del organismo, los altos costos de energía eléctrica, la falta de mantenimiento histórico en cisternas y redes, así como obras hidráulicas mal ejecutadas que continúan generando fallas, pese a haber costado millones de pesos.

También cuestionó la asignación de contratos sin licitación y la repetición de obras en los mismos puntos de la ciudad, lo que —dijo— refleja mala planeación y posibles actos de corrupción. En ese contexto, rechazó cualquier intento de privatización del Simas y defendió que los recursos públicos deben destinarse a mejorar el servicio.

Menera critica la falta de mantenimiento y la mala planeación en obras hidráulicas.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a informarse con documentos y pruebas, y aseguró que continuará señalando irregularidades, al considerar que su responsabilidad es "cuidar el dinero del pueblo y garantizar un servicio justo para todos."