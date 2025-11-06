Aseguran más de 23 kilos de cristal y casi un kilo de heroína en operativo en La Laja

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Derivado de una denuncia anónima y de labores de investigación de la autoridad estatal, elementos de la Policía Estatal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, aseguraron 23 kilos 500 gramos de cristal y 930 gramos de heroína en la colonia La Laja.

Durante el operativo, efectuado la noche del miércoles 5 de noviembre, fueron detenidas dos mujeres y se aseguró un vehículo Lincoln con placas texanas, en el cual se transportaba la droga. El hallazgo se logró con el apoyo de un binomio canino de la Policía Estatal.

El despliegue contó con la participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía de Acción y Reacción (PAR), bajo la supervisión del delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, y del mando regional de la Policía Estatal, Jordán Espino. También intervinieron los comandantes Javier Iván Cruz, de la AIC, y Alonso Salas, de la Policía Estatal.

Los narcóticos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de mantener un Coahuila seguro mediante acciones coordinadas contra el tráfico de drogas.