Realizan cateo en Hacienda La Laja tras denuncia anónima; hallan cámaras de vigilancia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal se llevó a cabo en una vivienda de la colonia Hacienda La Laja, en Piedras Negras, luego de que una denuncia anónima señalara el sitio como presunto punto de venta de drogas.

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, el cateo permitió asegurar únicamente cámaras de videovigilancia, sin que se localizaran sustancias ilícitas. Añadió que las indagaciones continúan para determinar el uso del inmueble y su posible relación con actividades delictivas.

"El trabajo de investigación no se detiene; en lo que va del año hemos realizado 69 cateos en diversas colonias, con resultados que incluyen el aseguramiento de drogas como metanfetaminas y marihuana, además de la detención de personas que actualmente enfrentan proceso penal", indicó Rodríguez Ríos.

Finalmente, el delegado resaltó que la participación ciudadana, a través de denuncias anónimas, ha sido clave para la detección de puntos relacionados con la venta de droga y para avanzar en las investigaciones de la Fiscalía.