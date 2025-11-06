Cuatro detenidos por el robo de aires acondicionados en un plantel educativo de la colonia Croc

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado informaron la detención de cuatro personas presuntamente implicadas en el robo de aires acondicionados del Telebachillerato El Moral, ubicado sobre la calle Netzahualcóyotl, casi en el cruce con Reforma, en la colonia Croc de Piedras Negras.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que la investigación fue iniciada tras la denuncia presentada por directivos del plantel, quienes reportaron la sustracción de varios equipos de climatización.

Como resultado de las diligencias efectuadas por la Agencia de Investigación Criminal, se logró la detención de Juan Antonio "N" (34 años), Jesús Alberto "N" (45), José Luis "N" (45) y Yesenia Nohemí "N" (24), quienes fueron puestos a disposición de un juez.

Rodríguez Ríos precisó que parte del material robado fue recuperado en una chatarrera localizada en la colonia Ramón Bravo, misma que se encuentra bajo investigación y habría sido clausurada.

El funcionario reiteró su llamado a la población para no adquirir artículos de procedencia ilícita, recordando que hacerlo puede constituir un delito penal.