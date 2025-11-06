Detienen a hombre por robo a vivienda en la colonia Villa Real de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Cruz Manuel "N" fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de robo a vivienda, informó el delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

De acuerdo con el funcionario, la acción se derivó de la denuncia de un habitante de la colonia Villa Real, quien reportó el hurto de diversos objetos en su domicilio. Tras las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo el mandamiento judicial que permitió la captura del señalado.

El detenido fue presentado ante un juez, quien determinó vincularlo a proceso penal al considerar que existían indicios suficientes de su probable participación en el ilícito. El juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en el Centro Penitenciario de Piedras Negras durante los dos meses establecidos para la conclusión de la carpeta de investigación.

Rodríguez Ríos señaló que la Fiscalía continúa con las indagatorias, ya que el asegurado podría estar relacionado con otros robos cometidos en la colonia Villa Real y en zonas aledañas.