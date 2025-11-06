Vinculan a proceso a dos hombres por posesión de más de 11 kilos de metanfetamina en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, logró la vinculación a proceso de José "N" y Yovani "N", por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre, cuando elementos de la Policía Civil de Coahuila detuvieron a los imputados en la colonia Malvinas, en el municipio de Piedras Negras. Durante la revisión, se les aseguraron aproximadamente 11 kilogramos de metanfetamina, tres teléfonos celulares y un vehículo tipo pick up Toyota Tundra.

Los detenidos, identificados como José "N", de 38 años, y Yovani "N", de 29, ambos originarios del estado de Michoacán, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF). Tras la audiencia inicial, el juez de control consideró suficientes los datos de prueba presentados por la representación social y dictó vinculación a proceso en su contra.

Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR destacó que, con este resultado, la Fiscalía Federal en Coahuila reafirma su compromiso con la sociedad en la investigación y persecución de los delitos de carácter federal.