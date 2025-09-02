Aseguran a presunto ladrón del CAM 23

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvo a Juan Manuel "N.", acusado de ingresar al Centro de Atención Múltiple (CAM) número 23, ubicado en la colonia Delicias de Piedras Negras, para sustraer tubería de cobre de minisplits, material del sistema de agua y otros bienes de valor.

La Fiscalía General del Estado informó que, tras analizar las grabaciones de cámaras de seguridad, se logró identificar al presunto responsable y obtener una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada este fin de semana.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía, indicó que el detenido será presentado este lunes ante un juez para la audiencia inicial, en la que se le formulará la imputación por el delito de robo.

El funcionario añadió que, como resultado de los operativos y trabajos de investigación realizados durante el fin de semana, se ejecutaron otras dos órdenes de aprehensión relacionadas con robos, uno de ellos cometido con intimidación y arma.

Además, detalló que se cumplimentaron tres órdenes más por distintos delitos, entre ellas una por violación. Todos los implicados serán presentados ante un juez para definir las medidas cautelares correspondientes.