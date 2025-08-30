Encuentran sin vida a trabajador de Telmex en la colonia Villarreal

Piedras Negras, Coah.- Un hombre de 36 años, identificado como Juan Arturo , fue encontrado sin vida la noche de este viernes en su domicilio ubicado sobre la calle Rey Jaime , en el fraccionamiento Villarreal .

De acuerdo con los primeros reportes, fue su hijo, un adolescente de 15 años, quien realizó el hallazgo y de inmediato alertó a las autoridades.

La víctima laboraba para la empresa Telmex en Ciudad Acuña , y trascendió que presuntamente enfrentaba problemas de pareja, situación que podría estar relacionada con su trágica decisión. Sin embargo, será la investigación oficial la que determine las causas del fallecimiento.