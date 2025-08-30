Encuentran sin vida a trabajador de Telmex en la colonia Villarreal

Piedras Negras, Coah.- Un hombre de 36 años, identificado como Juan Arturo, fue encontrado sin vida la noche de este viernes en su domicilio ubicado sobre la calle Rey Jaime, en el fraccionamiento Villarreal.
De acuerdo con los primeros reportes, fue su hijo, un adolescente de 15 años, quien realizó el hallazgo y de inmediato alertó a las autoridades.
La víctima laboraba para la empresa Telmex en Ciudad Acuña, y trascendió que presuntamente enfrentaba problemas de pareja, situación que podría estar relacionada con su trágica decisión. Sin embargo, será la investigación oficial la que determine las causas del fallecimiento.
Elementos de Seguridad Pública Municipal, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía del Estado acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y tomar conocimiento de los hechos.