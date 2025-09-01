Niega líder de CANACINTRA "grilla" contra alcalde por DAP

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Piedras Negras, Isidro de los Santos Villarreal, respondió este lunes a los señalamientos realizados por el alcalde de la ciudad, asegurando que la postura del organismo sobre el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) no obedece a intereses políticos ni personales.

En conferencia de prensa, De los Santos puntualizó que la oposición al DAP es compartida por diversas cámaras empresariales, debido al impacto económico que representa.

"Elevar impuestos no solo afecta a la industria y al comercio, sino que termina por cargar el costo al ciudadano", declaró.

El líder empresarial reveló que, en ningún momento, el municipio entabló diálogo previo con el sector privado sobre la propuesta del nuevo gravamen.

"No hubo acercamiento ni consenso. Se impuso la medida sin escuchar a quienes generamos empleos y desarrollo", afirmó.

Agregó que el DAP nunca se había aplicado en administraciones anteriores, "por razones de visión y compromiso" con el crecimiento económico de la región, y advirtió que muchas empresas ya operan con márgenes mínimos de rentabilidad.

De los Santos consideró lamentable que, ante la crítica, la autoridad recurra a ataques personales.

"Los señalamientos en mi contra carecen de sustento", expresó, al referirse a la reciente acusación sobre un presunto adeudo de agua y un crédito bancario.

Explicó que el préstamo solicitado a través de un programa federal ya fue liquidado y permitió la creación de 60 nuevos empleos en Piedras Negras. En cuanto al tema del agua potable, sostuvo que el adeudo fue parte de un reajuste validado por el gerente de SIMAS en febrero pasado, quien incluso invitó públicamente a los ciudadanos a regularizarse.

Finalmente, el presidente de CANACINTRA lanzó un llamado directo al alcalde de Piedras Negras:

"Debemos abrir espacios de diálogo real con las cámaras, empresarios e industria. Solo trabajando juntos podremos superar los retos y avanzar hacia un mejor futuro para la ciudad".