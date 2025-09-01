Investigan hallazgo de dos hombres ahogados en el Río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La tarde del domingo fueron encontrados dos cuerpos sin vida en distintos puntos del Río Bravo, en las inmediaciones del ejido San Isidro. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los hechos.

El primer hallazgo se registró cerca del rancho El Coronel, mientras que el segundo fue reportado en las cercanías del rancho El Umbral, a varios kilómetros de distancia. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron a ambos lugares para realizar las diligencias correspondientes.

Uno de los fallecidos fue identificado como José Luis Zúñiga García , con domicilio en Seagoville, Texas , mientras que el segundo permanece en calidad de no identificado .

El delegado de la Fiscalía Región Norte 1, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos , explicó que las autoridades investigan si se trató de migrantes o de visitantes que ingresaron al afluente con otros fines.