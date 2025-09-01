Arranca ciclo escolar en Coahuila con ceremonia en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con una ceremonia de honores a la Bandera realizada en la Escuela Secundaria Salvador Chavarría Delgado, ubicada en el fraccionamiento Villa Real, el secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, dio formal inicio al ciclo escolar 2025–2026, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.
Durante el acto, Montemayor Garza subrayó que la educación es una prioridad para el Gobierno del Estado y representa una inversión directa en el futuro de las niñas, niños y jóvenes coahuilenses.
Destacó también que el regreso a clases se realiza de manera simultánea en los 38 municipios del estado, acompañado de la entrega gratuita de libros de texto y paquetes de útiles escolares para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
Además, anunció la reactivación del programa "Vacúnate en tu Escuela", coordinado por la Secretaría de Salud estatal, con el objetivo de prevenir enfermedades como el sarampión y reforzar la salud pública desde los centros educativos.