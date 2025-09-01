Arranca ciclo escolar en Coahuila con ceremonia en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con una ceremonia de honores a la Bandera realizada en la Escuela Secundaria Salvador Chavarría Delgado , ubicada en el fraccionamiento Villa Real , el secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, Jesús María Montemayor Garza , dio formal inicio al ciclo escolar 2025–2026 , en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas .

Durante el acto, Montemayor Garza subrayó que la educación es una prioridad para el Gobierno del Estado y representa una inversión directa en el futuro de las niñas, niños y jóvenes coahuilenses.

Destacó también que el regreso a clases se realiza de manera simultánea en los 38 municipios del estado, acompañado de la entrega gratuita de libros de texto y paquetes de útiles escolares para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.