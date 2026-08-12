Aseguran en Piedras Negras Mazda 3 comprado con transferencia que fue retirada

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un Mazda 3 que habría sido comprado mediante una transferencia electrónica posteriormente retirada fue asegurado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal cuando era trasladado hacia Piedras Negras.

El conductor, identificado como Jonathan N., fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el delito de receptación dolosa. La unidad, un Mazda 3 negro, modelo 2017, fue recuperada durante la movilización.

La operación y la denuncia

La operación se realizó en Ciudad Acuña, donde una persona de apellido Reyes ofreció el automóvil mediante redes sociales. Tras varios días de comunicación, un supuesto comprador acudió a revisar la unidad, realizó una transferencia y, al reflejarse el depósito, recibió el vehículo.

Después de concretarse la entrega, el dinero fue retirado de la cuenta, por lo que la operación quedó sin respaldo. Para entonces, el automóvil ya era trasladado hacia Piedras Negras, por lo que la parte afectada reportó el caso ante las autoridades.

Declaraciones de la autoridad

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, informó que Jonathan N. aseguró haber sido contratado únicamente para transportar el vehículo y que quien le encargó el servicio se encuentra en otra entidad del País.

La Delegación Norte II dará seguimiento al caso, debido a que la compraventa ocurrió en Ciudad Acuña, con el objetivo de identificar al posible responsable.

La Fiscalía recomendó verificar que las transferencias sean definitivas antes de entregar vehículos, así como conservar mensajes, comprobantes y datos de las personas involucradas.