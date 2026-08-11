Clausuran bar La Vakita tras hallazgo de menores con alcohol y narcóticos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La presencia de tres menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas y el hallazgo de sustancias con características de narcóticos durante un operativo derivaron en la clausura del bar La Vakita y la detención de su gerente, quien quedó a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de los Ministerios Públicos, informó que Alejandro, de 41 años, fue puesto a disposición de la autoridad por el delito de posesión de narcóticos con fines de suministro.

Detalles del operativo

Los hechos ocurrieron durante un operativo en el establecimiento ubicado sobre la avenida Venustiano Carranza, donde los elementos detectaron a tres menores consumiendo bebidas alcohólicas. Además, localizaron entre las pertenencias de uno de los adultos sustancias con características de narcóticos, las cuales fueron aseguradas para su análisis.

A raíz de la intervención, el bar La Vakita fue clausurado y las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes, tanto por la presencia de los menores como por el hallazgo de las sustancias.

Gómez Rodríguez señaló que será en las próximas horas, dentro del plazo constitucional de 48 horas, cuando se determine la situación jurídica de Alejandro, mientras continúan las diligencias para establecer su posible responsabilidad.

Consecuencias legales

El establecimiento permanecerá clausurado mientras se resuelven las consecuencias legales y administrativas derivadas del operativo. La autoridad deberá determinar la responsabilidad del detenido conforme a los elementos que obren en la investigación y bajo el principio de presunción de inocencia.