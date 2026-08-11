Imputados en Piedras Negras arrestados por no asistir a audiencias

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Dos hombres fueron detenidos durante el fin de semana en Piedras Negras, luego de incumplir la obligación de presentarse a audiencias intermedias dentro de los procesos penales que enfrentan por distintos delitos.

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por un juez de Control ante la incomparecencia de los imputados, con el objetivo de garantizar su presencia y dar continuidad a los procedimientos judiciales pendientes.

Detalles de la detención de Luis N.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, informó que uno de los casos corresponde a Luis N., quien enfrenta un proceso por robo en cuantía menor calificado, presuntamente cometido en un establecimiento comercial de la colonia Hidalgo.

El imputado se encontraba sujeto a una medida cautelar de resguardo domiciliario, pero no acudió a la audiencia intermedia para la que había sido citado. Tras su captura, deberá comparecer nuevamente ante la autoridad judicial, que determinará lo conducente respecto de las medidas cautelares.

Información sobre la detención de Jesús N.

El segundo detenido es Jesús N., quien enfrenta un proceso por lesiones graves que presuntamente ocasionaron a la víctima una disfunción parcial permanente.

De acuerdo con el funcionario, en ambos casos la ausencia a las diligencias judiciales derivó en órdenes de aprehensión por incumplimiento de las obligaciones procesales, por lo que los imputados fueron localizados y detenidos para ser puestos nuevamente a disposición del juez.

Las audiencias de ambos casos fueron programadas para este lunes, con la finalidad de reanudar las etapas procesales correspondientes y definir las medidas cautelares que deberán cumplir.