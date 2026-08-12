"El Gordo" enfrentará en prisión proceso por presunto robo con violencia en taquería

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Cristian N., alias "El Gordo", enfrentará en prisión el proceso penal por su probable participación en el robo con violencia a una taquería de la colonia SUTERM, donde presuntamente fueron sustraídos alrededor de 20 mil pesos en efectivo.

Durante la audiencia inicial, un juez de control determinó vincularlo a proceso luego de que el Ministerio Público expusiera datos de prueba que consideró suficientes para continuar con la investigación por el delito que se le atribuye.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía General del Estado informó que, de acuerdo con las indagatorias, el acusado habría ingresado al establecimiento y utilizado la violencia para apoderarse del dinero.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte I, señaló que, como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada, por lo que Cristian N. permanecerá internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras mientras avanza el procedimiento.

Detalles confirmados

Para fortalecer la investigación, el juzgador otorgó un plazo de dos meses para la etapa complementaria. Durante ese periodo, tanto el Ministerio Público como la defensa podrán incorporar nuevos datos de prueba al expediente.

La vinculación a proceso no implica que el acusado haya sido declarado culpable. Será en las siguientes etapas judiciales cuando se determine, conforme a las pruebas, su responsabilidad penal.