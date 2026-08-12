Frenan turismo: Parquímetros confunden a visitantes y afectan a comerciantes del centro de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La operación de los parquímetros en el primer cuadro de Piedras Negras está afectando a comerciantes y visitantes, particularmente a quienes llegan de Estados Unidos y de municipios de la región de los Cinco Manantiales, señaló Héctor Portillo, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Zaragoza.

El dirigente explicó que, tras el retiro de los parquímetros de la calle Zaragoza, se instaló una máquina para realizar el pago y obtener el comprobante que debe colocarse en el vehículo. Sin embargo, sostuvo que la falta de señalización clara ha generado confusión entre los visitantes.

Portillo indicó que los comerciantes han recibido a personas que desconocen el nuevo esquema de operación. El problema, dijo, se presenta especialmente con turistas estadounidenses, quienes están acostumbrados a que, cuando un parquímetro no funciona, sea retirado temporalmente y posteriormente se coloque un aviso sobre su reactivación. "En Estados Unidos y en México son otras leyes, es diferente", expuso el representante de los locatarios, quien señaló que algunos visitantes acuden con los comerciantes para pedir orientación sobre el procedimiento.

Añadió que la situación no sólo afecta al turismo estadounidense, sino también a visitantes mexicanos provenientes de los Cinco Manantiales y de otros municipios que acuden al primer cuadro de la ciudad, así como a personas que visitan el Mercado Zaragoza y establecimientos de la zona.

Portillo consideró necesario colocar señalamiento visible en la calle Zaragoza para indicar a los conductores dónde se encuentra la máquina de pago y explicar que deben realizar el trámite antes de estacionarse. Señaló que actualmente existe una lona, pero, según dijo, está recargada sobre el mercado y no resulta suficientemente visible para quienes circulan por la vialidad.

El presidente de los locatarios recordó que anteriormente, cuando un parquímetro no funcionaba, los automovilistas podían recibir una multa pese a desconocer que el aparato estaba fuera de servicio. Ahora, agregó, el cambio al sistema mediante una máquina también requiere información clara para evitar confusiones. "Esperemos que las autoridades nos puedan apoyar", manifestó Portillo, al solicitar que se mejore la señalización y se informe adecuadamente a comerciantes y visitantes.

El dirigente afirmó que la falta de claridad puede repercutir en las ventas, debido a que algunos visitantes prefieren no permanecer en la zona ante el riesgo de recibir una multa. También mencionó que algunas personas llegan desde antes de las 8:00 horas, principalmente para acudir a desayunar, y pueden desconocer el procedimiento para realizar el pago.

Portillo señaló que los comerciantes han planteado la situación a las autoridades municipales y confió en que se adopten medidas para facilitar el estacionamiento y mantener la llegada de visitantes al primer cuadro. De acuerdo con el dirigente, alrededor de 25 por ciento del turismo que ha acudido a la zona y se ha acercado con los comerciantes por este tema habría sido multado. El porcentaje fue presentado por Portillo como una estimación derivada de los casos que han conocido los locatarios.