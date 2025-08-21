Aseguran camión con centroamericanos en Allende

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, asignados a la vigilancia en la antigua garita del kilómetro 53 en Allende, Coahuila, detuvieron a un chofer de autobús tras descubrir que transportaba a varios migrantes ocultos en su unidad.

El hecho ocurrió cuando un autobús de la línea Futura , identificado con el número económico 10883 y con ruta Monterrey–Ciudad Acuña , fue enviado a una segunda revisión por parte de los efectivos castrenses. Durante la inspección, se encontraron varios migrantes de origen centroamericano ocultos dentro del vehículo.

Tras el hallazgo, el conductor y el autobús fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la FGR en Piedras Negras, autoridad que determinará la situación legal del chofer.