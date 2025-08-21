Aseguran camión con centroamericanos en Allende

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, asignados a la vigilancia en la antigua garita del kilómetro 53 en Allende, Coahuila, detuvieron a un chofer de autobús tras descubrir que transportaba a varios migrantes ocultos en su unidad.
El hecho ocurrió cuando un autobús de la línea Futura, identificado con el número económico 10883 y con ruta Monterrey–Ciudad Acuña, fue enviado a una segunda revisión por parte de los efectivos castrenses. Durante la inspección, se encontraron varios migrantes de origen centroamericano ocultos dentro del vehículo.
Tras el hallazgo, el conductor y el autobús fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la FGR en Piedras Negras, autoridad que determinará la situación legal del chofer.
Por su parte, los migrantes asegurados quedaron bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM), que llevará a cabo el procedimiento correspondiente para verificar su estatus en el país.