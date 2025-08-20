Derechos Humanos investiga de oficio disturbios en anexo "Nuevo Destino"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Aunque la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila ( CDHEC ) no ha recibido quejas formales por parte de particulares, inició una investigación de oficio en torno a los disturbios ocurridos en el centro de rehabilitación "Nuevo Destino EDR" .

"Quejas no tenemos, pero se inició una queja de oficio; se solicitó en este caso a la Secretaría de Salud en el Estado y a la Subsecretaría de Protección Civil información sobre los hechos acontecidos en el centro de rehabilitación", informó Manuel Isaac López Soto , tercer visitador de la CDHEC.

El funcionario explicó que la apertura de la indagatoria busca esclarecer los hechos ocurridos esta semana y determinar si existieron violaciones a los derechos humanos de los internos .

"Vamos a esperar que nos den información... Quejas de algún particular que haya tenido algún problema en ese centro no tenemos todavía hasta el momento", reiteró López Soto.