Derechos Humanos investiga de oficio disturbios en anexo "Nuevo Destino"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Aunque la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) no ha recibido quejas formales por parte de particulares, inició una investigación de oficio en torno a los disturbios ocurridos en el centro de rehabilitación "Nuevo Destino EDR".
"Quejas no tenemos, pero se inició una queja de oficio; se solicitó en este caso a la Secretaría de Salud en el Estado y a la Subsecretaría de Protección Civil información sobre los hechos acontecidos en el centro de rehabilitación", informó Manuel Isaac López Soto, tercer visitador de la CDHEC.
El funcionario explicó que la apertura de la indagatoria busca esclarecer los hechos ocurridos esta semana y determinar si existieron violaciones a los derechos humanos de los internos.
"Vamos a esperar que nos den información... Quejas de algún particular que haya tenido algún problema en ese centro no tenemos todavía hasta el momento", reiteró López Soto.
Con esta acción, la CDHEC entra al caso en medio de crecientes cuestionamientos ciudadanos hacia el Municipio, por no haber clausurado el anexo ni transparentado el manejo de recursos públicos destinados a la asociación religiosa que opera el lugar.