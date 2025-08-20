Detienen a dos adolescentes por incendio en la colonia Hacienda

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un incendio en un terreno baldío de la colonia Hacienda, en Piedras Negras, terminó por consumir una humilde vivienda de madera la tarde del lunes, luego de que varios menores encendieran fuego de manera intencional en el lugar.

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a dos jóvenes de 15 años, señalados como los presuntos responsables de iniciar el siniestro.

Los adolescentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público especializado en menores, autoridad que deberá definir en un plazo de 36 horas su situación jurídica por el delito de daños.

"Esperamos que las personas afectadas presenten su denuncia para continuar con el procedimiento correspondiente", señaló el funcionario.