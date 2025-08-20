Municipio protege a anexo "Nuevo Destino" pese a disturbios y descarta sanciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Ni los disturbios consecutivos del lunes y martes en el centro de rehabilitación "Nuevo Destino EDR", ni las denuncias por cobros millonarios a las familias de los internos, fueron suficientes para que el Municipio procediera a la clausura del lugar.
Pese a la gravedad de los hechos, la respuesta oficial fue calificar la situación como un área de "oportunidad". Así lo expresó el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, al descartar sanciones inmediatas, lo que contrasta fuertemente con el trato que la administración suele dar a otros establecimientos por faltas mucho menores.
En lugar de endurecer su postura, el pastor Eloy, responsable del centro, recibió un espaldarazo político: el alcalde Jacobo Rodríguez, recientemente cuestionado por vacacionar en Las Vegas en plena crisis hídrica, difundió un mensaje en apoyo al anexo, minimizando los disturbios y sin anunciar medidas de auditoría, supervisión ni rendición de cuentas.
La triangulación de intereses entre recursos municipales, una asociación religiosa y el delicado tema de la atención a personas con adicciones permanece sin esclarecer.
El hermetismo del gobierno local ha detonado una ola de críticas en redes sociales, donde ciudadanos cuestionan la cercanía del alcalde con el pastor y exigen transparencia en el uso de fondos públicos canalizados al centro de rehabilitación.