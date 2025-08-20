Municipio protege a anexo "Nuevo Destino" pese a disturbios y descarta sanciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Ni los disturbios consecutivos del lunes y martes en el centro de rehabilitación "Nuevo Destino EDR" , ni las denuncias por cobros millonarios a las familias de los internos, fueron suficientes para que el Municipio procediera a la clausura del lugar.

Pese a la gravedad de los hechos, la respuesta oficial fue calificar la situación como un área de " oportunidad ". Así lo expresó el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar , al descartar sanciones inmediatas , lo que contrasta fuertemente con el trato que la administración suele dar a otros establecimientos por faltas mucho menores.

En lugar de endurecer su postura, el pastor Eloy , responsable del centro, recibió un espaldarazo político : el alcalde Jacobo Rodríguez , recientemente cuestionado por vacacionar en Las Vegas en plena crisis hídrica , difundió un mensaje en apoyo al anexo, minimizando los disturbios y sin anunciar medidas de auditoría, supervisión ni rendición de cuentas .

La triangulación de intereses entre recursos municipales, una asociación religiosa y el delicado tema de la atención a personas con adicciones permanece sin esclarecer .