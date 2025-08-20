Alcalde de Piedras Negras vacaciona en Las Vegas en plena crisis de agua

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En medio de los llamados de Morena a mantener austeridad y evitar lujos, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez , fue exhibido en fotografías publicadas por Animal Político disfrutando de un viaje a Las Vegas, Nevada , mientras varias colonias de la ciudad enfrentan una severa crisis hídrica .

Según el portal, el edil fue captado en el exclusivo hotel Encore , con una bebida en la mano, apenas siete meses después de asumir el cargo . Esta sería su segunda salida vacacional en menos de un año , sumada a varios fines de semana en los que ha sido visto en eventos fuera de la ciudad.

El viaje ocurre mientras colonias como Cumbres , Valle del Norte y Doña Pura padecen cortes de agua desde el pasado fin de semana. En la zona del Aeropuerto , vecinos llevan más de un mes dependiendo de pipas, debido al retraso en la reconstrucción de un tanque elevado colapsado.

Además, el alcalde ya había protagonizado polémica una semana antes, cuando reaccionó con molestia al ser cuestionado por una reportera sobre si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping , respondiendo con descalificaciones.

El episodio se produce en un contexto donde la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde , ha reiterado el principio de la "justa medianía" , exhortando a los funcionarios a evitar frivolidades y consumismo .

En respuesta a la publicación nacional, Rodríguez intentó ironizar en redes sociales al subir una foto en la playa con la leyenda:

"Saludos desde el mar de ´Las Vegas´. Los invito a soportar, no falten...",

lo que desató aún más críticas entre ciudadanos y medios de comunicación.

Finalmente, una fuente anónima confirmó a este medio que el alcalde se encuentra efectivamente vacacionando en Las Vegas, tras un viaje previo a Cancún :

"Anoche salió la nota y apenas reacciona. Me comentaron que primero fue a Cancún y después a Las Vegas", reveló.