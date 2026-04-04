Frente frío traerá lluvias intensas y descenso de temperatura en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Este viernes por la mañana se mantuvo el cielo nublado en la región; sin embargo, las condiciones mejoraron de manera gradual conforme avanzó el día.

Este viernes, el cielo en Piedras Negras estuvo nublado, pero mejoró durante el día.

Para este sábado se prevé la llegada de un frente frío acompañado de viento del norte, lo que elevará las probabilidades de lluvias y tormentas hasta un 90 por ciento. La temperatura máxima descenderá a 26 grados Celsius (79 Fahrenheit).

El pronóstico para el sábado indica un 90% de probabilidad de lluvias y tormentas en la región.

El domingo de Pascua persistirán las condiciones inestables, con lluvias y tormentas, además de un ambiente más fresco en la región.

El domingo de Pascua se mantendrán las condiciones inestables, con un ambiente más fresco.