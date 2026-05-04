Cateo en Allende deja dos detenidos y aseguramiento de metanfetamina

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia llevaron a cabo un cateo en la zona centro de Allende, Coahuila, donde lograron la detención de dos personas —uno de ellos menor de edad— y el decomiso de más de un kilo de metanfetamina.

El delegado de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la acción se derivó de una denuncia anónima ciudadana, lo que permitió gestionar una orden de cateo para intervenir el domicilio señalado.

El cateo fue resultado de una denuncia anónima

En el operativo, realizado durante el fin de semana, fueron detenidos Pedro Alejandro "N", de 19 años, y un adolescente de 17 años. Asimismo, se aseguraron varios paquetes encintados que contenían "cristal", con un peso estimado de aproximadamente kilo y medio, además de diversos objetos ilícitos.

Detalles del operativo en Allende

Rodríguez Ríos indicó que, por tratarse de una cantidad considerable de droga, el caso será turnado al Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República en Piedras Negras, autoridad que se encargará de definir la situación jurídica de los implicados y dar seguimiento a las investigaciones.