Robo de cerveza a tren en Villa de Fuente será investigado por autoridades federales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El robo de cerveza registrado en uno de los furgones del ferrocarril, a la altura de Villa de Fuente, será investigado por autoridades federales, al tratarse de un delito del orden federal.

Así lo dio a conocer el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, quien explicó que, aunque se tomó conocimiento del reporte, la zona donde ocurrieron los hechos corresponde a jurisdicción federal.

Investigación del delito federal

En ese sentido, señaló que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de recibir la denuncia formal y llevar a cabo las investigaciones para esclarecer el atraco.

El funcionario agregó que este tipo de robos se ha vuelto recurrente en ese sector, donde los delincuentes aprovechan la baja velocidad o la detención del tren para cometer los saqueos. Ante esta situación, indicó que corresponderá a las autoridades competentes reforzar la vigilancia en el área.