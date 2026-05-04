Aparatoso choque entre taxi y ambulancia deja seis lesionados en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los hechos ocurrieron la tarde del lunes en el cruce del par vial Alejo González y la avenida Carranza, en la colonia Buena Vista, cuando el conductor de un taxi de la línea Canales, de color blanco, identificado como Juan "N", circulaba por el par vial; sin embargo, en el mencionado crucero impactó una ambulancia de la clínica del ISSSTE, la cual trasladaba al doctor Loth Tipa Mota. Además del chofer, viajaban familiares del médico, quien sería llevado a un hospital debido a su estado de salud.

Debido a la fuerza del accidente, la ambulancia quedó volcada, causando daños a al menos dos vehículos más que se encontraban detenidos, esperando la luz del semáforo.

Del accidente, además del doctor, resultaron cinco personas más lesionadas. Todos fueron auxiliados por ambulancias de la Cruz Roja y Bomberos, y trasladados a diferentes hospitales de la localidad, donde fueron valorados médicamente.

El accidente y sus consecuencias

Por lo pronto, el percance vial será consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades.