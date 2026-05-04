Violencia estalla tras partido en Piedras Negras; hay heridos en pelea multitudinaria

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un encuentro deportivo terminó en caos la noche del sábado, luego de que una pelea multitudinaria se desatara en el estadio 123, dejando varios heridos entre jugadores, árbitros y aficionados.

El incidente ocurrió después del partido entre Cazbel y Real Chagolla, dentro de la Liga Auténtica de Futbol de Veteranos, donde el marcador favoreció 1-0 al equipo Cazbel.

¿Cómo ocurrió la pelea?

Testigos señalaron que, tras el silbatazo final, comenzaron intercambios de burlas entre jugadores, lo que encendió los ánimos en las gradas. Aficionados de ambos equipos, incluidas familias, se vieron involucrados en la confrontación.

La situación se salió de control cuando seguidores descendieron al campo y se enfrentaron junto con los jugadores, utilizando botellas y envases de alcohol como objetos de agresión. Entre los lesionados se reportan futbolistas, el árbitro y personas de las porras.

Acciones de la autoridad

Elementos de diversas corporaciones policiacas arribaron con al menos cuatro unidades para restablecer el orden, sin que hasta el momento se haya informado sobre detenciones.

La repetición de estos hechos refleja la persistente problemática de violencia en eventos deportivos en Piedras Negras, un fenómeno que continúa generando preocupación entre la ciudadanía ante la falta de acciones contundentes para erradicarlo.