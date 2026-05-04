Escapa adolescente de albergue en colonia Ugarte; surgen señalamientos por presunto maltrato

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una adolescente de 13 años se fugó la mañana de este domingo de un albergue para menores en Piedras Negras, lo que activó un despliegue por parte de corporaciones estatales, sin resultados positivos hasta el cierre del reporte.

Los hechos se registraron alrededor de las 6:00 horas en el albergue Casa de Paz y Amor, ubicado sobre la calle Justo Sierra, en la colonia Ugarte, luego de que el encargado del lugar, Alejandro Villarreal, notificara la ausencia de la menor al número de emergencias.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al sitio y realizaron recorridos en sectores cercanos para intentar localizar a Cecilia Alondra "N", sin que hasta el momento se tenga información sobre su ubicación.

Antecedentes del albergue

Fuentes extraoficiales indican que la menor podría haber sido víctima de maltrato, situación que habría influido en su decisión de abandonar el albergue. El caso ha generado atención debido a antecedentes relacionados con el mismo centro, el cual ha sido objeto de señalamientos por presuntas irregularidades, incluyendo reportes previos de maltrato infantil y el fallecimiento de un trabajador en circunstancias no esclarecidas.