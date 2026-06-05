Cateo deja millonario golpe al narcomenudeo; aseguran droga y efectivo en vivienda

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un fuerte aseguramiento de narcóticos y dinero en efectivo realizaron autoridades estatales durante un cateo efectuado en la colonia Villa Real, donde fueron localizados más de 23 kilos de marihuana, medio kilo de cristal y alrededor de 125 mil pesos.

El operativo se desarrolló en un domicilio de la calle Reyna Isabel número 1912, inmueble que quedó bajo resguardo de las autoridades tras el hallazgo de la droga y el efectivo.

Aunque el decomiso fue considerable, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que no se efectuaron arrestos, debido a que no se encontraron personas en el lugar al momento de cumplimentar la orden de cateo.

El delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos indicó que todo lo asegurado fue entregado a la Fiscalía General de la República para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Asimismo, explicó que estos resultados son producto del seguimiento a denuncias anónimas y trabajos de investigación que permiten reunir elementos suficientes para obtener órdenes judiciales y combatir actividades relacionadas con el tráfico de drogas.