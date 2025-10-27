Aseguran droga durante cateo en la colonia Valle del Norte, en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia del Estado informó sobre un cateo realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en un domicilio de la colonia Valle del Norte, en Piedras Negras, donde fueron aseguradas diversas dosis de droga, principalmente metanfetaminas y mariguana.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Mayahuel, luego de que una denuncia anónima señalara posibles actividades de narcomenudeo en el lugar.

Aunque no hubo personas detenidas durante la diligencia, la Fiscalía indicó que las indagatorias continúan con el objetivo de identificar a los responsables de la distribución de estupefacientes.

Las autoridades destacaron que este aseguramiento forma parte de los trabajos permanentes de combate al narcomenudeo que se realizan en la región norte de Coahuila, con el fin de mantener la seguridad de la población.