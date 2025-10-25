Investigan a funcionarias por accidente en vehículo oficial con menores a bordo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El alcalde Jacobo Rodríguez confirmó que en la camioneta oficial del Ayuntamiento que se volcó el jueves sobre la carretera federal 57 viajaban dos menores de edad junto a dos funcionarias de la Contraloría Municipal, lo que derivó en la apertura de una investigación interna por presunto uso indebido de recursos públicos.

"Era un asunto oficial y sí llevaban a sus hijos, malamente, pero sí era un asunto oficial", admitió el edil al ser cuestionado sobre el percance ocurrido en el tramo El Sauz–Sabinas, que dejó cuatro lesionados, entre ellos los dos niños.

La unidad siniestrada, una Nissan Frontier asignada a la Contraloría Municipal, era conducida por una de las funcionarias, quienes se dirigían a Monclova para entregar documentación ante la Auditoría Superior del Estado.

El contralor municipal, Adrián García Loza, confirmó que el viaje tenía carácter laboral, pero reconoció que el traslado de familiares en un vehículo oficial constituye una falta administrativa.

"El área investigadora las va a citar para conocer los motivos. Sé que ambas son madres solteras, pero sí se realizará una investigación y, en su caso, una sanción", indicó.

El accidente ocurrió poco después de las 9:00 horas del jueves, a la altura del kilómetro 89. Los menores fueron trasladados al hospital del ISSSTE en Sabinas; la niña, de 4 años, sufrió una fractura en el pie izquierdo, mientras que el niño, de 8, presentó una crisis nerviosa.

Aunque la unidad estaba asegurada y los gastos médicos quedaron cubiertos, el caso ha generado cuestionamientos sobre la supervisión y el uso de los vehículos municipales.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha definido el tipo de sanción que aplicará a las funcionarias mientras la Contraloría concluye la revisión del caso.