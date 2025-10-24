Eagle Pass analiza nuevos ajustes en tarifas de Puentes Internacionales

Eagle Pass, Texas. – El Concilio de Eagle Pass analiza una nueva propuesta de incremento en las tarifas de los Puentes Internacionales, que ajusta los montos previamente planteados y contempla nuevos cobros para el transporte de carga.

Según el proyecto más reciente, los automovilistas que crucen a México pagarían 5 dólares si liquidan en efectivo y 4 dólares si utilizan tarjeta VIP. La propuesta anterior establecía un pago de 6 dólares en efectivo, por lo que el nuevo esquema representa una ligera reducción frente al plan inicial.

El tema continúa en revisión, y el Concilio municipal programará en los próximos días la tercera lectura de la ordenanza, paso necesario para su aprobación final. De ser avalada, la medida entraría en vigor durante noviembre.

El documento también prevé un incremento para los camiones comerciales, que pasarían de 5.50 a 6.50 dólares por eje al usar etiquetas de peaje, y de 6 a 10 dólares por eje para quienes paguen en efectivo. Asimismo, se establece una tarifa de 25 dólares para tractores sin remolque y una sanción por falta de fondos, medida destinada a garantizar el cumplimiento en los pagos de cruce.

Autoridades locales indicaron que los ajustes permitirán fortalecer el mantenimiento y la operación de los puentes internacionales, además de homologar tarifas con otros cruces fronterizos de la región.