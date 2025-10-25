Citarán a empleados de Bienestar Animal por arrojar perros muertos en relleno sanitario

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Empleados del Departamento de Bienestar Animal del municipio serán citados en los próximos días para ser notificados de las sanciones que se les aplicarán, luego de la investigación interna abierta por la Contraloría Municipal, tras la difusión en redes sociales de un video en el que aparecen arrojando perros muertos en el relleno sanitario.

El contralor municipal, Adrián García Loza, informó que tres funcionarios del área ya fueron citados a declarar y que el proceso de investigación presenta un avance del 80 al 90 por ciento.

"En los próximos días se les va a volver a citar, ya con el tema de notificarles las faltas administrativas que cometieron y, en su caso, la sanción", explicó el funcionario.

García Loza aseguró que la Contraloría se encuentra en la etapa final del procedimiento, por lo que la resolución y aplicación de medidas disciplinarias se dará a conocer en breve.

El caso generó amplia indignación entre asociaciones protectoras de animales y ciudadanos, quienes exigieron al Ayuntamiento sanciones ejemplares contra los responsables y una mayor supervisión en el manejo de los animales bajo resguardo municipal.