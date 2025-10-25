Sancionarán a funcionarios del SIMAS por irregularidades en gastos y adquisiciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Contraloría Municipal anunció que la próxima semana notificará las sanciones a tres funcionarios del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), tras concluir la investigación interna sobre irregularidades en adquisiciones, comprobación de viáticos y consumo de combustibles.

El contralor municipal, Adrián García Loza, informó que las indagatorias derivaron de los señalamientos hechos por la excomisaria del SIMAS, María Dolores García García, quien en su momento exhibió presuntos abusos y manej os inadecuados dentro del organismo.

"En la próxima semana se les debe estar citando para entregarles la notificación de las sanciones", confirmó García Loza.

El funcionario explicó que los empleados involucrados pertenecen al área administrativa y de compras, además de un integrante del Consejo del SIMAS, quienes fueron señalados durante la revisión de los procedimientos internos.

La Contraloría no precisó el tipo de sanción que se aplicará, aunque adelantó que se trata de faltas administrativas derivadas de un uso inadecuado de recursos públicos y comprobaciones irregulares.

Con ello, el Ayuntamiento busca reforzar la rendición de cuentas y mejorar los mecanismos de control dentro del organismo operador del agua, que en los últimos meses ha enfrentado cuestionamientos por su situación financiera.