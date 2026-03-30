Recupera Estado inmueble en unidad deportiva tras conflicto por posesión en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En una acción respaldada por una orden judicial, la Fiscalía General del Estado aseguró un inmueble ubicado en la Unidad Deportiva Santiago V. González, en Piedras Negras, el cual forma parte del Centro de Alto Rendimiento/Albergue Cultural y Deportivo.

De acuerdo con la información oficial, el inmueble se encuentra legalmente asignado al DIF Coahuila, luego de que este organismo solicitara su uso permanente el 29 de septiembre de 2025 al Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), que autorizó la entrega el 21 de octubre del mismo año.

Tras su asignación, el espacio fue rehabilitado y comenzó a operar en diciembre con programas sociales dirigidos a sectores vulnerables. Sin embargo, el 26 de febrero de 2026, el Ayuntamiento de Piedras Negras solicitó asumir el control del inmueble, lo cual fue rechazado por el INEDEC el 4 de marzo, confirmando la posesión estatal.

Acciones de la autoridad

La tensión escaló el 17 de marzo, cuando una representante municipal acudió al lugar acompañada de elementos de seguridad para exigir el desalojo del personal estatal, presuntamente mediante amenazas.

Posteriormente, el inmueble fue ocupado sin autorización legal y utilizado para actividades no contempladas, entre ellas, un evento deportivo para personas con discapacidad.

La Fiscalía decidió posponer la ejecución de la orden judicial por razones de sensibilidad social, evitando afectar a los participantes del evento. Una vez concluidas las actividades y retiradas las delegaciones deportivas, se llevó a cabo el aseguramiento durante la noche del 22 de marzo.

Detalles confirmados

El operativo se realizó sin incidentes, garantizando el respeto a los derechos humanos y brindando apoyo a las personas presentes, incluidas opciones de alojamiento para quienes lo requerían.

El inmueble, construido con una inversión federal de 29.7 millones de pesos y equipado con recursos estatales adicionales, forma parte del patrimonio público bajo administración del Gobierno del Estado desde su entrega al INEDEC en mayo de 2022.

Impacto en la comunidad

Autoridades señalaron que la acción tuvo como objetivo restituir la legalidad en la posesión del inmueble, actuando con apego a derecho, prudencia y respeto institucional, además de proteger tanto el patrimonio estatal como a la población beneficiaria de los programas sociales.