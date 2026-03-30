Violento incidente familiar en Lomas de la Villa moviliza autoridades

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un sujeto identificado como Juan N generó una intensa movilización de autoridades municipales y cuerpos de rescate tras protagonizar un violento incidente en la colonia Lomas de la Villa.

Los hechos se registraron sobre la calle Gilberto Farías, donde el individuo presuntamente amenazó a su madre con agredirla con una navaja, lo que provocó alarma entre vecinos del sector, quienes dieron aviso a las autoridades.

Acciones de la autoridad

Al arribar al lugar, los elementos de seguridad intervinieron la situación; sin embargo, el sujeto se provocó heridas en las muñecas y el abdomen. De acuerdo con los primeros reportes, las lesiones fueron catalogadas como superficiales.

Finalmente, Juan N fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de determinar su situación legal.