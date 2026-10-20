Aseguran más de 60 kilogramos de narcóticos en Acuña y Monclova

Acuña, COAH: Autoridades estatales aseguraron más de 60 kilogramos de narcóticos en operativos realizados en Acuña y Monclova, donde decomisaron principalmente metanfetamina, además de marihuana, informó la Fiscalía General del Estado.

Aseguramiento de metanfetamina en AcuñA

En Acuña, elementos de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron 33.7 kilogramos de cristal localizados en una camioneta Ford Club Wagon, tras recibir un reporte ciudadano anónimo el sábado 17 de octubre.

El vehículo fue ubicado en el fraccionamiento Paseo del Sol y, este lunes, con autorización de un juez de control, las autoridades realizaron un cateo en el que encontraron 90 paquetes con la droga. El narcótico quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

Operativo en Monclova y detenciones

En un operativo distinto, realizado en Monclova como parte de una investigación sobre la distribución de narcóticos en la Región Centro, fueron detenidos dos hombres y una mujer, todos mayores de edad. A estas personas les aseguraron 14 kilogramos de cristal y un vehículo.

Derivado de la misma investigación, las autoridades ejecutaron dos cateos en las colonias Azteca y Carranza, donde decomisaron aproximadamente 15 kilogramos de marihuana y cristal.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública destacaron la coordinación entre las corporaciones policiales para combatir el narcomenudeo y el tráfico de drogas.

Los decomisos se suman al aseguramiento de más de media tonelada de marihuana realizado días atrás en distintos puntos de Coahuila, de acuerdo con la información oficial.