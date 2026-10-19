Liberan a acusado por falta de querella

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La falta de una denuncia formal impidió que la Fiscalía General del Estado (FGE) continuara con el procedimiento contra Daniel N., de 34 años, señalado por el presunto robo de 20 mil pesos en la gasolinera Santa Fe.

Aunque el empleado fue detenido por la acusación de sustraer el dinero durante su jornada laboral, quedó en libertad bajo las reservas de ley luego de que los representantes legales de la empresa no presentaron la querella dentro del plazo constitucional de 48 horas.

Detalles del robo en la gasolinera

De acuerdo con los señalamientos, el dinero habría sido transferido mediante cuatro depósitos de 5 mil pesos a una cuenta presuntamente a nombre del trabajador.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, explicó que el caso corresponde a un delito que requiere querella de la parte afectada para proceder legalmente.

Precisó que los representantes de la gasolinera acudieron a las instalaciones de la Fiscalía, pero no formalizaron la denuncia, por lo que no se reunieron las condiciones para continuar el procedimiento contra el señalado.

Posibilidad de reactivación del caso

El funcionario aclaró que la liberación no impide que las investigaciones se retomen si la empresa presenta posteriormente la querella correspondiente.

En ese supuesto, la autoridad podría dar seguimiento al caso y determinar si existen elementos para proceder contra Daniel N., quien sería citado ante el tribunal, en lugar de ser presentado nuevamente mediante una detención por estos hechos.