Lo hieren con picahielo en Sector Villa Real

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General del Estado investiga la agresión contra un joven de 20 años que resultó con una herida penetrante en el pecho y lesiones en la cabeza, luego de ser atacado presuntamente por dos personas en el sector Villa Real, en Piedras Negras.

Cristian Alonso Órnelas Escobar fue llevado inicialmente por sus familiares a la Unidad de Medicina Familiar número 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero debido a la gravedad de sus heridas tuvo que ser trasladado al Hospital General de Zona número 11.

De acuerdo con la declaración que rindió ante elementos de la Agencia de Investigación Criminal, el joven caminaba por la calle Aguavientos rumbo a una tienda de conveniencia durante la medianoche del domingo, cuando una mujer aparentemente malinterpretó su comportamiento mientras cantaba y escuchaba música con audífonos.

El afectado relató que recibió un golpe con un tubo en la cabeza y después fue atacado en repetidas ocasiones con un picahielo por otro individuo, quien presuntamente llevaba el rostro cubierto. Una de las lesiones le penetró el pecho, a la altura del pulmón izquierdo.

Tras pedir ayuda, los dos presuntos agresores escaparon del lugar.

El traslado al hospital requirió la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, debido a que el IMSS no contaba con una ambulancia disponible en ese momento.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, informó que ya se recabaron las declaraciones del lesionado y del médico que lo atendió. La autoridad espera la certificación médica para establecer la clasificación de las lesiones y continuar con las diligencias.