Encarcelan a dos por robo

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Dos personas señaladas por su presunta participación en delitos de robo, en distintas modalidades, fueron ingresadas al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Piedras Negras, donde permanecerán bajo prisión preventiva durante dos meses, en tanto avanzan sus respectivos procesos penales.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, informó que ambos señalados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, luego de las actuaciones realizadas en su contra por los delitos que se les atribuyen.

Los dos casos están relacionados con distintas modalidades de robo; sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre los objetos sustraídos, el monto de lo robado ni las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos.

Tras quedar a disposición de las autoridades judiciales, se determinó que los imputados permanezcan privados de la libertad durante el plazo establecido, mientras continúan las investigaciones y se prepara el desahogo de sus próximas audiencias.

Durante ese periodo, el Ministerio Público deberá dar seguimiento a las carpetas de investigación y presentar los datos de prueba correspondientes para sustentar las acusaciones.

La situación jurídica de ambos será revisada conforme avance el procedimiento penal. Mientras no exista una sentencia condenatoria, los señalados deben ser considerados inocentes.