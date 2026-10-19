Encarcelan a dos por abuso

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Dos hombres señalados por presuntos delitos sexuales, uno de ellos contra un adolescente en la colonia Villa Real, quedaron recluidos en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Piedras Negras, luego de ser puestos a disposición del Ministerio Público.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, informó que ambos imputados permanecerán en prisión preventiva durante dos meses, mientras avanzan las investigaciones correspondientes y llega la fecha de su próxima audiencia.

Uno de los señalados, identificado como Julián N., es investigado por un presunto abuso sexual contra un adolescente en la colonia Villa Real, en Piedras Negras.

El segundo, Juan Carlos N., era buscado por su presunta participación en un delito sexual en el municipio de Nava, por lo que también quedó a disposición de las autoridades ministeriales.

Tras su presentación ante el Ministerio Público, ambos fueron ingresados al CERESO, donde permanecerán bajo la medida cautelar impuesta durante el plazo establecido para continuar con el proceso penal.

Las investigaciones deberán determinar las circunstancias de cada caso y la probable responsabilidad de los imputados, quienes mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.