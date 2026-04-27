Atrae FGR investigación por decomiso de cristal tras cateo en San Isidro

Piedras Negras, Coah.— Luego de un cateo efectuado el pasado fin de semana en el ejido San Isidro, en Piedras Negras, donde se aseguraron más de siete kilogramos de cristal, la Fiscalía General de la República (FGR) tomó conocimiento e inició las investigaciones correspondientes.

La intervención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y agentes del Ministerio Público, derivada de una denuncia por presunta venta de narcóticos en el inmueble.

Acciones de la autoridad

En el lugar, las autoridades aseguraron varios paquetes con características del cristal, así como básculas digitales y equipo de videovigilancia, presuntamente utilizado para la distribución de droga.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que no hubo detenidos y que será la instancia federal la que confirme el peso oficial de la sustancia asegurada.

Detalles confirmados

Destacó, además, que con este cateo suman más de 55 operativos realizados en lo que va del año, varios con resultados relevantes como el decomiso de armas y narcóticos.

La investigación permanece en curso bajo la coordinación de la FGR.