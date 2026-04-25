Disparos en la colonia Buena Vista Sur movilizan a policías; hay cuatro detenidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La madrugada de este viernes, un reporte de disparos de arma de fuego generó una fuerte movilización policiaca en la colonia Buena Vista Sur, en Piedras Negras, que culminó con la detención de cuatro personas.

Las autoridades acudieron a un domicilio ubicado sobre la calle Antonio Reyes, donde fueron arrestados Daniel "N", de 33 años; Erick Daniel "N", de 35; Miguel Elías "N", de 43; y Rogelio "N", de 42 años, quien enfrenta cargos por posesión de un arma de fuego.

Detalles confirmados

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, dio a conocer que en el sitio fue asegurado un rifle calibre .22, así como dos réplicas de armas, entre ellas una pistola tipo escuadra y un fusil con características similares a un AR-15, acondicionadas para aparentar ser reales.

Según lo informado, los agentes atendieron el reporte de dos detonaciones y, al llegar, solicitaron permiso a uno de los ocupantes para ingresar al inmueble. Durante la revisión, localizaron el arma y las réplicas, lo que derivó en las detenciones.

Acciones de la autoridad

Las autoridades indicaron que, aunque las réplicas no son funcionales, su apariencia es muy similar a la de armamento real, por lo que se analiza la situación legal de los involucrados.