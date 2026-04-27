Reclasifican a homicidio culposo caso de atropellamiento mortal en la colonia Periodistas

Piedras Negras, Coah.— La muerte de Domingo Sandoval Carrizales, de 58 años, ocurrida tras varios días de hospitalización, derivó en la reclasificación del delito a homicidio culposo, luego de haber sido inicialmente investigado como lesiones.

Los hechos ocurrieron el 10 de abril en el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del Cortijo Emir Méndez, en la colonia Periodistas, donde el peatón fue arrollado por una camioneta de color gris al intentar cruzar la vialidad.

Gravemente herido, el hombre fue ingresado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde permaneció internado por más de dos semanas antes de que se confirmara su fallecimiento.

De acuerdo con las autoridades, en un primer momento no se tenía plenamente identificada a la víctima, pero posteriormente se logró establecer su identidad.

Asimismo, se informó que los familiares del afectado habían alcanzado un acuerdo con el conductor involucrado, situación que permitió que este enfrentara el proceso en libertad, al tratarse en ese momento de un delito por lesiones.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, explicó que, tras el fallecimiento, se deberá contactar nuevamente al imputado para revisar el acuerdo previamente establecido.

"En su momento eran lesiones lo que se investigaba; al fallecer la persona, se tendrá que proceder nuevamente con el imputado para insistir, en su caso, en el acuerdo", puntualizó.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.