Rompen vitrina y roban tenis en tienda de Piedras Negras; captan a ladrón en cámara

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un robo con daños fue denunciado por el comerciante Julio César Ortega, propietario de la tienda Mr. Shoes, luego de que un sujeto irrumpiera en su negocio y sustrajera mercancía en la colonia Guillén, en Piedras Negras.

El incidente ocurrió la mañana del domingo 19 de abril, cuando el presunto responsable quebró el vidrio de la entrada principal del local, ubicado sobre la calle Juan Escutia, logrando llevarse alrededor de 20 pares de tenis.

Acciones de la autoridad

Tras la denuncia, elementos de la Agencia de Investigación Criminal recabaron evidencia en el lugar, además de analizar grabaciones de videovigilancia que permitieron establecer la identidad del probable responsable.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía Región Norte Uno, confirmó que ya existe una línea clara de investigación, así como la recuperación de parte de los artículos robados.

Indicó que la carpeta de investigación continúa en integración y será en breve cuando se determine la acción legal correspondiente. Asimismo, precisó que el monto de lo robado aún no ha sido cuantificado oficialmente, al estar pendiente el avalúo de los daños y la mercancía.