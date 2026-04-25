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Piedras Negras

Detienen a tres mujeres tras riña con arma blanca en Piedras Negras

Una riña en Doña Pura, Piedras Negras, culmina con la detención de tres mujeres, entre ellas una menor. Dos heridas por arma blanca. Acciones legales en curso.

Por Exzael Becerril - 25 abril, 2026 - 12:23 p.m.
Detienen a tres mujeres tras riña con arma blanca en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Tres mujeres, entre ellas una menor de edad, fueron detenidas tras una riña registrada la tarde del jueves en el sector Doña Pura, en Piedras Negras, donde dos de ellas resultaron lesionadas con arma blanca.

El incidente ocurrió en la calle Dolores de la Cerda, lo que movilizó a corporaciones de Seguridad Pública, que lograron controlar la situación y asegurar a las involucradas.

Entre las detenidas se encuentra Marta Isabel N., identificada como presunta agresora, quien también afirmó haber sufrido afectaciones durante el conflicto. Junto a ella fueron presentadas Dariela Iveth N., de 33 años, y su hija Jania, de 15 años, quienes resultaron heridas.

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Detalles confirmados

Habitantes del sector señalaron que la presunta agresora y su entorno familiar han protagonizado conflictos previos, por lo que no se descarta su participación directa en la agresión contra la menor, quien habría intentado defender a su madre.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, indicó que ya se integra la carpeta de investigación correspondiente para determinar responsabilidades legales por los delitos de lesiones y daños.

Finalmente, se informó que las lesiones de las afectadas no son de gravedad; no obstante, serán evaluadas por un médico legista como parte del proceso legal en curso.

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