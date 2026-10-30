Hallan droga y equipo de vigilancia en vivienda de la colonia El Cenizo

PIEDRAS NEGRAS, COAH: El aseguramiento de aproximadamente 300 gramos de metanfetamina, básculas grameras, teléfonos celulares y equipo de videovigilancia dejó como resultado un cateo realizado en una vivienda de la colonia El Cenizo, donde no se reportaron personas detenidas.

La intervención se efectuó la tarde del jueves en un domicilio de la calle Miguel Miramón, luego de que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) integrara una investigación y solicitara ante un juez la orden correspondiente para ingresar legalmente al inmueble.

Durante la diligencia, personal ministerial y agentes de investigación localizaron varios paquetes con droga conocida como cristal, además de objetos que fueron asegurados por su posible relación con las actividades ilícitas investigadas.

El despliegue contó con apoyo de la Policía Civil Coahuila, Guardia Nacional, Defensa y Policía Municipal, cuyos elementos resguardaron el perímetro mientras se desarrollaban las actuaciones.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que estos procedimientos derivan tanto de investigaciones ministeriales como de reportes ciudadanos sobre presuntos puntos de distribución de narcóticos.

Precisó que con esta intervención suman 102 órdenes de cateo ejecutadas durante 2026, con lo que ya se superó el total alcanzado el año pasado en la región.

Indicó que las sustancias aseguradas con mayor frecuencia en estos operativos son metanfetamina y cocaína. Añadió que, aunque en algunos cateos se concretan detenciones, otros forman parte de investigaciones que continúan abiertas para identificar a quienes participan en la distribución de drogas.

Rodríguez Ríos señaló que, de acuerdo con algunas investigaciones, parte de los narcóticos distribuidos en la región proviene del centro del país y, en otros casos, del estado de Nuevo León.