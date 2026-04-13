Apuñalan a hombre en la colonia Periodistas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un hombre de 55 años resultó lesionado tras ser agredido con un objeto punzocortante la noche del sábado en la colonia Periodistas, en Piedras Negras.

La agresión ocurrió la noche del sábado

Los hechos se registraron sobre la calle Ferrocarril, donde el afectado, identificado como Héctor Díaz, pidió auxilio a vecinos luego de sufrir una herida en el abdomen.

Atención médica para el lesionado

Al lugar acudieron paramédicos del cuerpo de Bomberos, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Doctor Salvador Chavarría para recibir atención médica especializada.

Investigaciones en curso

De acuerdo con la versión del propio lesionado, el presunto agresor sería un sujeto conocido con el apodo de "El Pelón". Autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, sin que hasta el momento se haya confirmado alguna detención.