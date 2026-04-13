Hombre sin vida hallado en colonia CROC I de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Autoridades investigan el fallecimiento de un hombre que fue encontrado sin vida al interior del patio de una vivienda en la colonia CROC I, en Piedras Negras.

El reporte fue realizado cerca de las 10:30 de la mañana al número de emergencias 911, donde se alertaba sobre una persona aparentemente inconsciente en un domicilio ubicado en las calles Olga Serrano y Nezahualcóyotl.

Elementos de seguridad acudieron al lugar y confirmaron que el individuo, de sexo masculino y complexión delgada, ya no presentaba signos vitales. Según informaron personas que residen en el inmueble, el hombre solía pernoctar en ese sitio.

Acciones de la autoridad

Debido a que las causas de la muerte aún no han sido establecidas, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación. Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinará mediante necropsia la causa exacta del fallecimiento.